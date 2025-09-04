Dilettanti, prende sempre più forma lo Sporting Piscopio: torna a vestire di giallorosso Salvatore Lo Bianco

Prosegue il progetto calcistico dello Sporting Piscopio, squadra costituita solamente qualche mese fa e che partirà dalla Terza Categoria. La partenza però non fa paura alla società che in questo ultimo periodo si sta muovendo per limare gli ultimi dettagli di una rosa che sta venendo su bene e, rapportata alla categoria, anche competitiva. tanti i nomi importanti che hanno sposato il progetto giallorosso e l’ultimo, in ordine di tempo, ha anche un peso specifico (e affettivo) importante.

Torna Lo Bianco

Lo Sporting Piscopio annuncia infatti l’arrivo di Salvatore Lo Bianco (classe 1987) centrocampista di grande spessore ed esperienza. Un innesto importante e voluto fortemente dal presidente Michele D’Amico, che ancora una volta dimostra ambizione e voglia di regalare al pubblico giallorosso una squadra competitiva e piena di cuore.

Il quasi trentottenne, dalla clessidra del tempo immutata, porta innanzitutto quel senso di appartenenza alla maglia che da sempre contraddistingue chi la indossa. Lo Bianco infatti è un piscopisano doc.

Si forma calcisticamente nel Piscopio, dove ha mosso i primi passi e ha imparato cosa significa vestire i colori della propria città. Dopo una carriera ricca di esperienze, battaglie e soddisfazioni, torna a casa con la voglia di dimostrare che, anche a 37 anni, può fare ancora la differenza in mezzo al campo. Grinta, qualità, senso tattico e un amore sconfinato per Piscopio: caratteristiche che lo rendono un rinforzo di peso e un esempio per i più giovani.