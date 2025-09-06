sabato,Settembre 6 2025

Dilettanti, ancora due squilli per l’Ags Soriano-Fabrizia: firmano il brasiliano Soares e il giovane Giuditta

Il sudamericano classe 2003 proviene dall'Independente Sp ed è alla sua prima esperienza in Italia. Dentro anche il promettente terzino classe 2007

Vincenzo Primerano -
Ultime ventiquattr’ore alquanto frenetiche per l’Ags Soriano-Fabrizia, in ottica mercato. Il club rossoblù, a poco più di una settimana dall’inizio del campionato di Eccellenza (13-14 settembre) cerca di colmare gli ultimi tasselli che chiede mister Tonino Figliomeni e di cui ha bisogno la rosa. Tra la Coppa Italia Dilettanti (esordio positivo domenica scorso con il Taverna) e mercato, ecco che la compagine vibonese annuncia un doppio colpo.

Il primo arriva direttamente dal Brasile e porta il nome di Rodrigo Soares Conchilha Dos Santos. Si tratta di un classe 2003, alto 183cm, che è alla prima esperienza in Italia. Nella sua nazione ha indossato le maglie di Taguatinga, Capital (Under 20), Juventus SC, Jabaquara, Portuguesa Santista e Independente Sp, con quest’ultima che ha disputato proprio il campionato terminato qualche mese fa.
Il secondo volto nuovo è quello di Saverio Giuditta che va a rinfoltire il pacchetto Under. Si tratta di un giovane e promettente terzino sinistro, classe 2007, proveniente dall’Imperia. Prima di essa è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Segato, Reggina e Cosenza. Entrambi saranno, probabilmente, convocati per la decisiva sfida di Coppa Italia Dilettanti (prevista domenica) contro il Sersale per cercare di centrare il passaggio del turno agli ottavi di finale.

