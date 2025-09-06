Dilettanti, ancora un colpo in canna per l’Ags Soriano-Fabrizia: arriva il dinamico Claudio Cuzzilla

A una settimana dall’inizio dei campionati dilettantistici, l’Ags Soriano-Fabrizia non solo si sta preparando alla stagione, con i quotidiani allenamenti sotto la guida di mister Tonino Figliomeni, ma rimane anche vigile sul mercato per cercare di trovare quei tasselli che mancano al completamento di una rosa già così competitiva. La compagine rossoblù dunque scandaglia le occasioni di mercato e, tra queste, ne è venuta fuori una molto interessante: Claudio Cuzzilla.

Arriva Cuzzilla

Ufficiale infatti l’ingaggio del centrocampista, classe 1998, che all’occorrenza può svolgere anche il ruolo di terzino sinistro. Il ventottenne è cresciuto nel settore giovanile della Reggina e, in seguito, ha intrapreso la carriera con i grandi. Le qualità non mancano e si rispecchiano subito in Serie D con le maglie di Igea Virtus, Gela, Roccella, Santa Maria Cilento e Locri. L’eclettico profilo vana anche esperienze nel torneo di San Marino con la maglia del Tre Fiori, squadra con cui ha vinto il triplete sanmarinese: Coppa del Titano, Campionato e Supercoppa. Da non dimenticare le due presenze, sempre con il Tre Fiori, in occasione delle qualificazioni di Europa League. Il giocatore è reduce dalla stagione con il Cittanova, dove peraltro è risultato essere tra i giocatori più impiegati, per presenze e minutaggio (terzo in rosa con 2425 minuti complessivi), da mister Crucitti.