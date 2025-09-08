Coppa Italia Dilettanti, Ags Soriano-Fabrizia saluta anzitempo. Deluso Figliomeni: «Così non va bene, ci saranno cambiamenti»

Non è andata come sperava per l’Ags Soriano-Fabrizia che saluta anzitempo la Coppa Italia Dilettanti. Il club rossoblù era infatti chiamato alla decisiva sfida contro il Sersale che metteva in palio il passaggio agli ottavi di finale. Non coincide con una vittoria dunque la prima gara ufficiale della stagione davanti ai propri tifosi, figlia anche di una prestazione non proprio esaltante e con il campionato che è imminente e che inizierà settimana prossima. Allo stadio “A. Primerano” il Sersale si impone per 0-2 grazie alla doppietta di Jordan.

La delusione di Figliomeni

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, più che il rammarico c’è tutta la rabbia e la delusione di mister Tonino Figliomeni per come è stata interpretata la partita: «Il Sersale ha vinto meritatamente, ma allo stesso tempo sono molto lucido in questo momento e ho le idee molto più chiare, di conseguenza è un bene che questa sconfitta sia arrivata adesso. Così non va bene perché dobbiamo capire cosa dobbiamo fare e se in un mese non lo abbiamo capito le responsabilità sono mie e me le prendo in toto».

Una prestazione scialba quella rossoblù: «Non abbiamo vinto un duello – continua il tecnico – e devo dare onore e merito ai giocatore del Sersale che hanno interpretato benissimo la gara e vincendo ogni duello, noi invece abbiamo fatto tutto il contrario. Da martedì riprendiamo il discorso ma così non va bene e quasi certamente ci saranno dei cambiamenti, perché qui ci deve essere gente che lotta e che ha carattere. Le giocate singole si fanno al circo».