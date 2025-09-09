Dilettanti, il Comprensorio Vibonese annuncia il nuovo organigramma societario: Anthony Lo Bianco ancora presidente

Il mercato è stato fatto ed è stato anche di livello, rapportato alla categoria, a conferma delle ambizioni in vista della prossima stagione. Il Comprensorio Vibonese sarà sicuramente una delle protagoniste del prossimo campionato di Seconda Categoria, con il club rossoblù che non ha lasciato nulla al caso e ha costruito una rosa competitiva per proseguire il percorso di crescita degli ultimi anni.

L’organigramma

A tal proposito, se si vuole percorrere la strada della crescita, l’organizzazione è fondamentale. Ecco allora che il club ha stilato la composizione del nuovo organigramma societario 2025/26. Un gruppo formato da persone legate al territorio e accomunate dalla volontà di costruire un progetto serio, organizzato e capace di distinguersi anche nel calcio dilettantistico.

Il Presidente sarà ancora Anthony Lo Bianco, affiancato dal suo vice Antonio Pisani mentre, a dirigere il mercato e la gestione futura della squadra è Giuseppe Caterina, nelle vesti direttore sportivo. E poi, ancora: direttore commerciale Giuseppe Armentaro, direttore generale Antonio Sorrentino, direttore marketing Giuseppe Colloca, segretario generale Davide Montesanti, responsabili Impianti Domenico Lo Bianco e Carlo Tripodi, team manager Enzo Pesce e Marco Lopez e infine i segretari saranno Damiano Schipani e Michele Artusa.

Con questo assetto dirigenziale, il Comprensorio Vibonese intende dare continuità al percorso avviato, puntando su organizzazione e passione per creare un modello diverso, che valorizzi non solo i risultati sportivi ma anche l’identità collettiva e il rapporto con la comunità. L’obiettivo è quello di dimostrare che anche una realtà dilettantistica può diventare un punto di riferimento, costruendo un progetto capace di unire visione, innovazione e radici locali.