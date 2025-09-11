Coppa Calabria, il sorteggio offre subito il derby vibonese: a giocarsi gli ottavi saranno Nuova Ada e Spilinga

Domenica prossima prenderà il via anche la Coppa Calabria, competizione riservata solo alle squadre che disputano il campionato di Prima Categoria. Parte dunque la caccia alla Silana, attualmente campione in carica, e con 32 squadre ai nastri di partenza. Tempi ancora acerbi per poter fare pronostici sulle favorite, ma una cosa è certa: il livello di competitività è decisamente alto e tutto può succedere da qui al prossimo 15 aprile, data della finalissima.

Subito derby

Tra le trentadue squadre in corsa ci sono anche due squadre vibonesi: Nuova Ada e Pol. Spilinga. E il sorteggio del primo turno ha voluto che il loro percorso iniziasse con un derby fratricida che permetterà solo a una delle due di staccare il pass per gli ottavi. Entrambe neopromosse ed entrambe con ambizioni importanti per la stagione che sta per arrivare. Il mercato, inoltre, ha regalato a tutte e due le compagini innesti di livello per poter sgomitare non solo per un posto play off, ma anche per i vertici. Insomma, due candidate-protagoniste per il prossimo campionato che si affrontano subito in coppa, come una sorta di antipasto di quello che sarà tra circa un mese. Maluccio contro Soriano è solo uno dei tanti duelli in campo dai nomi altisonanti, a conferma di come alcuni profili siano di categoria superiore. Sfida dunque in programma il prossimo 14 settembre (ore 15:30) al campo sportivo Rosario Arena con sede a Dasà (contrada Carcara).