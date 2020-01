Calcio a 5, una sconfitta e un pareggio nel weekend della Vibo C5

La prima squadra cade in trasferta contro il Kroton. Un pari che lascia l’amaro in bocca, invece, per la Juniores contro il Soverato

Un inizio 2020 da dimenticare per la Vibo C5. Sconfitta la prima squadra, impegnata a Crotone per la prima di ritorno. I padroni di casa si impongono per 6-2, lasciando poco spazio a commenti. Bene solo la seconda parte della ripresa, in cui la squadra riesce a mettere a segno due reti che, se a nulla servono a fini del risultato, danno almeno un barlume di speranza in vista delle prossime gare. Ora ogni partita sarà una finale.



Bicchiere mezzo vuoto per la Juniores. Un’occasione sprecata contro il Blingink Soverato nella seconda giornata di ritorno. Dopo lo svantaggio ad inizio partita, Vibo recupera portandosi sul 4-1. Ma tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa i padroni di casa ribaltano ulteriormente la gara, chiudendola sul 4-4. Dunque, testa alla prossima. Per entrambe le formazioni, impegno casalingo. (Ufficio stampa Vibo C5)