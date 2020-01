Vibo calcio a 5, vittoria al fotofinish per la prima squadra

In C1 una vittoria da togliere il fiato contro la Sensation. La Juniores si arrende al Nausicaa non senza lottare

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Un weekend comunque positivo per la Vibo C5. In C1 una grande vittoria per i rossoblù che al PalaPace si aggiudicano in match contro la Sensation Profumerie per 3-2. Tre punti d’oro che permettono alla squadra di allontanare la zona rossa della classifica. Un match combattuto contro una squadra valida. Dopo un primo tempo dominato e chiuso con il doppio vantaggio, nel secondo tempo arriva la reazione della squadra ospite che già ad inizio ripresa accorcia le distanze. Al 29’ la doccia fredda. La Sensation mette dentro il gol del pari e la partita sembra ormai chiusa. Ma con cuore e grinta, in pieno recupero, arriva la rete del 3-2. Ed è festa grande. Un successo che, visti i risultati delle altre concorrenti, vale doppio. Ora testa alla prossima trasferta.



Beffata invece la Juniores. Il Nausicaa si impone 7-6 al termine di una gara combattuta e giocata colpo a colpo con la massima correttezza. Rimane certo l’amaro in bocca. Il pari forse avrebbe descritto meglio l’andamento della gara. Ma la squadra non drammatizza. Ancora quattro partite per poter esprimere al meglio il lavoro fatto fin qui. (Ufficio stampa Vibo C5)