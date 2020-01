Tonno Callipo, De Nicolo: «Bello giocare finalmente in casa» – Video

Il direttore sportivo commenta la notizia dell’agibilità del PalaMaiata. E lo schiacciatore americano Torey Defalco suona la carica

«Sarà un esordio importante con una squadra forte piena di campioni a livello mondiale, sarà quindi un esordio avvincente». Sarà l’esordio tra le mura amiche, stavolta davvero, per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. A commentare la notizia dell’agibilità al PalaMaiata, che permetterà ai giallorossi di disputare finalmente le partite casalinghe a Vibo e non più a Reggio Calabria (appuntamento al 5 febbraio contro Perugia), è il direttore sportivo Ninni De Nicolo. Ma prima c’è un’altra importante sfida da preparare, ed è quella in trasferta contro un’avversaria storica come Sora. Nelle impressioni della vigilia, lo schiacciatore americano Torey Defalco parla delle “armi” tecniche che bisognerà utilizzare e dell’andamento della squadra nelle ultime uscite stagionali.