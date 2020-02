Vibo calcio a 5, bella vittoria contro la Maestrelli

La prima squadra si impone in casa contro la formazione reggina e conquista altri tre punti fondamentali. La Juniores regge un tempo ma si arrende alla capolista Sensation

Il bilancio è comunque positivo. In C1 Vibo batte la Maestrelli per 3-1 e conquista i tre punti in palio che permettono di guardare con più tranquillità al prossimo turno, in trasferta contro il Mirto terzo in classifica. Non una partita semplice quella contro la compagine reggina che passa in vantaggio nei primi minuti. Vibo però reagisce chiudendo la prima frazione in parità. Nella ripresa i rossoblù ribaltano il risultato grazie al rigore trasformato da Taverna.



La Maestrelli prova ad attaccare ma senza essere particolarmente incisiva. Errori clamorosi anche da parte dei rossoblù lasciando la gara aperta quasi fino alla fine. A mettere i tre punti la sicuro ci pensa Raffaele Franzè. Una vittoria fondamentale in questa fase del campionato che dà fiducia al gruppo.



La Juniores invece si arrende alla capolista Sensation Profumerie che si impone 10-4. Ma niente drammi. Vibo si prende automaticamente un posto nei play off e pensa già al prossimo turno, al derby contro la Virtus Sbs. (Ufficio stampa Vibo C5)