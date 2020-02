Il duo Coloca-Dubrivnyy trionfa agli Assoluti di danza sportiva

Nuova prestigiosa affermazione per i giovani ballerini vibonesi ai campionati italiani di Foligno

Si sono da poco conclusi i Campionati italiani assoluti di danza sportiva, oltre 1000 gli atleti in gara. Al Palaternesi di Foligno week-end ricco di soddisfazioni per la coppia vibonese composta dai giovani talenti Ilaria Coloca e Antonio Dubrivnyy che hanno conquistato due medaglie d’oro e una medaglia d’argento nella loro categoria. Ottenendo l’accesso al Club Azzurro dove rappresenteranno l’Italia ai prossimi mondiali che si svolgeranno in Russia. Dai genitori dei giovani atleti “Un ringraziamento particolare ai loro maestri Gregorio Corello e Darya Suslova per l’umiltà, la bravura e l’esperienza, con le quali insegnano ai nostri ragazzi disciplina ed educazione in primis”.