Calcio a 5, bella vittoria di Vibo sul Montalto

Altri punti importanti per la prima squadra in Serie C1. La Juniores archivia il campionato con una sconfitta ma al terzo posto e pensa ai play off

Un weekend tutto sommato positivo per la Vibo C5. La prima squadra si prende la vittoria in casa contro il fanalino di coda Montalto per 7-5. Una gara combattuta contro una squadra comunque in grado di mettere in difficoltà il quintetto rossoblù, nonostante l’ultima posizione in classifica. Qualche distrazione, qualche errore di troppo hanno permesso agli avversari di imporre a tratti un buon gioco. La voglia di riscatto sulla gara di andata però ha prevalso. Tra i protagonisti di giornata, certamente Briga, autore di una tripletta. Vibo ora guarda al prossimo turno con più tranquillità ma senza abbassare la guardia.



La Juniores, invece, chiude il campionato con una sconfitta in casa della Futsal Seles con il risultato di 7-4. Una disfatta che certo non scombina i piani della squadra che chiudono questa fase con un ottimo terzo posto. Per i ragazzi ora si apre un altro importante percorso, quello dei play off. (Ufficio stampa Vibo C5)