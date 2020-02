Vibonese calcio, conto alla rovescia per l’apertura del nuovo store

Il negozio aprirà presto i battenti all’interno del Vibo center. Al suo interno prodotti ufficiali, biglietti e molto altro

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Il countdown é iniziato. Il nuovo store rossoblù è pronto ad essere inaugurato. Giovedì 5 marzo, alle ore 18.30 al centro commerciale Vibo Center, la Vibonese Calcio ed i suoi tifosi entreranno per la prima volta nella loro nuova “Casa rossoblù”. «Nello store – informa la società – potrai trovare tutti i prodotti ufficiali del club, i biglietti per le partite casalinghe e molto altro. In occasione dell’inaugurazione, a cui participerà la prima squadra ed una rappresentanza del settore giovanile, sarà presentata una speciale maglia celebrativa».



Nuovo sponsor e nuovo store: la Vibonese punta su marketing e comunicazione – Video