D’Amico e Baroni, le “vecchie glorie” della Vibonese a Pianeta rossoblù – Video

Entrambi gli allenatori hanno dei trascorsi importanti con la casacca della società cittadina. Nella puntata numero 23 collegamento telefonico con Raffaele Vacca

Su Il Vibonese Tv (canale 199 del digitale terrestre) puntata numero 23 di “Pianeta Rossoblù” il format dedicato alla Vibonese e al campionato di Serie C. In studio, con Roberto Saverino, il tecnico Lorenzo Baroni, già nelle giovanili della Vibonese, poi in prima squadra all’inizio degli anni ’80 e anche con una breve parentesi sulla panchina rossoblù. Con lui Fortunato D’Amico, per diversi anni tecnico del Settore giovanile della Vibonese.



Ospite al telefono Raffaele Vacca, centrocampista della Vibonese nella stagione 2017/18, quella caratterizzata dalla storica promozione in Serie D. “Pianeta Rossoblù” è visibile anche in streaming sul nostro sito www.ilvibonese.it



Sempre su Il Vibonese Tv, ogni giorno, dal martedì al venerdì, alle ore 14 e in replica alle 18.30, è prevista un’edizione “Flash” di “Pianeta rossoblù”, con vari servizi sulla Vibonese, sul Settore giovanile e sul campionato. Sabato sera alle 21, sempre sul canale 199, si potranno vedere tutti i servizi quotidiani in un’unica puntata.