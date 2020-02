Calcio a 5, doppio colpo per Vibo: vincono prima squadra e Juniores

Entrambe le formazioni conquistano il successo tra le mura amiche contro Crescendo e Roccella. I cadetti conquistano il pass per la finale dei play off

In C1, seppur con una gara al di sotto delle aspettative, Vibo batte il Crescendo in casa per 9-5. Una gara non semplice contro una formazione ostica in cerca di punti salvezza. Dopo un buon primo tempo, chiuso 3-1, ad inizio ripresa i rossoblù si lasciano andare, concedendo possibilità agli avversari che riescono ad accorciare fino al 7-5. Una doppietta di Taverna sul finale mette il punto definitivo. Così come con il Montalto, anche con il Crescendo Vibo strappa tre punti fondamentali. I rossoblù salgono a quota 30 in classifica. Ora però ad attendere Marchio e compagni, un trittico di gare altrettanto insidiose. [Continua]

La formazione Juniores

Benissimo anche la Juniores che conquista la finale play off battendo in casa per 4-1 il Roccella. Una prestazione non brillante ma i ragazzi guardano già al prossimo impegno, domenica in trasferta contro il Nausicaa per mettere un altro importante tassello a questa già splendida stagione. (Ufficio stampa Vibo calcio a 5)