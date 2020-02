Vibonese, dimezzata la squalifica di mister Giacomo Modica

La Corte federale d’Appello accoglie il ricorso presentato dall’allenatore riducendo la squalifica da quattro a due mesi

La Vibonese Calcio comunica che la Corte federale d’Appello “definitivamente pronunciando sul reclamo n. 93 proposto dal signor Modica Giacomo, lo accoglie in parte e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a mesi 2”. Il tecnico, che potrà così ritornare in panchina già il prossimo 25 marzo nella trasferta di Rieti, era stato inizialmente squalificato per 4 mesi, con ammenda di 2mila euro.



