Biglietto solidale, Cipollina: «Grande supporto alla nostra iniziativa» – Video

Il direttore marketing della Vibonese commenta la campagna lasciata dai quattro club calabresi di Serie C a sostegno dei cittadini bisognosi che ha ricevuto il plauso anche del presidente Fifa Infantino

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

di Daniela Amatruda



«Il calcio calabrese scende in campo con un’iniziativa solidale per promuovere, attraverso i propri tifosi, una raccolta fondi a sostegno delle famiglie calabresi in difficoltà». È questo lo spirito che anima il progetto ideato e promosso dal direttore marketing della U.S. Vibonese, Daniele Cipollina, e che vede coinvolti anche gli altri club calabresi di serie C: Reggina, Catanzaro e Rende.



«L’adesione da parte delle altre squadre – ha spiegato Cipollina – è arrivata immediatamente e nel giro di un paio di giorni siamo riusciti ad organizzare il tutto. Il ricavato sarà devoluto al Banco alimentare della Calabria. Si tratta di una prima necessaria iniziativa per consentire a migliaia di famiglie calabresi, ormai esasperate, di far fronte almeno alle immediate esigenze alimentari». [Continua]



Coronavirus, la Vibonese e i club calabresi di serie C lanciano il “biglietto solidale”

Informazione pubblicitaria

Il presidente della Fifa plaude all’iniziativa

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, di origini calabresi, è rimasto piacevolmente colpito dall’iniziativa benefica dei quattro club ed ha rivolto il suo plauso attraverso una nota stampa. Un supporto, quello del numero uno del calcio mondiale, che inorgoglisce la Calabria e che fa ben sperare sulla buona riuscita dell’iniziativa: «Questo riconoscimento è per noi molto importante – ha detto Cipollina -. Il supporto che stiamo registrando è davvero disarmante. Anche molti calciatori calabresi, che hanno militato in nazionale, si sono resi disponibili a sostenerci con dei video per sensibilizzare i propri tifosi».



Biglietto solidale, aderisce anche la Tonno Callipo. E Infantino plaude ai club

Lo spot

Ad aderire all’iniziativa anche il Gruppo Diemmecom, che ha anche realizzato uno spot per promuovere la raccolta fondi: «Voglio ringraziare il Gruppo Diemmecom che si è fatto portavoce ed in particolare il presidente Domenico Maduli che è sceso in campo in prima persona per aiutare i calabresi», ha concluso Cipollina.

Come aderire

Acquistando il biglietto solidale e donando 5 euro sulla piattaforma Gofundme al link: gf.me/u/xu9455. Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto interamente all’Associazione Banco Alimentare Calabria la cui missione è quella di offrire un contributo importantissimo in alimenti per chi è in difficoltà.

I patrocini

All’iniziativa hanno aderito attraverso il loro patrocinio morale: la Lega Pro, il Coni Calabria, la F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – Lnd, l’Aiac Calabria, Cdo Calabria.