Tennis, concluso il master “Gazzetta Challenge”: ecco chi stacca il pass per Roma

Giunta al capolinea, a Maierato, l’edizione 2020 della competizione riservata al circuito amatoriale regionale. I vincitori

Si è conclusa l’edizione 2020 del Master regionale “Gazzetta Tpra Challenge by Enel”, organizzato dal circolo “Nuovo tennis club” di Maierato e rientrante nell’annuale circuito nazionale amatoriale predisposto dalla Fit in collaborazione con La Gazzetta dello Sport. Di fronte, decine di tennisti e tenniste provenienti da tutte le province calabresi.​ Il cerchio si è chiuso nei giorni scorsi con i tornei maschile e femminile dedicati alle categorie Limit50 e Open. Per quanto riguarda la prima, ad essere incoronati campioni regionali sono stati Salvatore Barbaro e Immacolata Rizzuto, vittoriosi rispettivamente su Virna Perrotta e Luigi Marino. Per quanto riguarda la categoria Open, invece, ad aggiudicarsi le finali contro Angela De Caria e Fabio Santagata sono stati Tiziana Silvestri e Francesco Miceli. In precedenza si erano conclusi anche i tornei di doppio maschile, femminile e misto, che avevano incoronato le coppie Daniele Cutrì–Salvatore Donato, Annalisa Conte–Larysa Mavrenkova e Gabriella Chindamo–Michele Comito. Tutti i vincitori delle rispettive categorie si trasferiranno adesso a Roma, presso i campi in terra battuta del Foro Italico, per partecipare a breve alle fasi nazionali rientranti nell’ambito delle iniziative che precedono l’edizione 2020 dei prestigiosi Internazionali d’Italia. Per quanto riguarda il Master regionale “Gazzetta Tpra Challenge by Enel”, invece, l’appuntamento per gli appassionati del settore e i tennisti calabresi di categoria è all’edizione 2021.