Membro dello staff di Milano con “valori anomali”, rinviata Tonno Callipo-Allianz

La squadra meneghina, già in Calabria, sarà sottoposta a nuovo tampone domani. La gara spostata a domenica alle 16

La partita Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano, seconda giornata degli ottavi di finale Del Monte Coppa Italia è rinviata a domenica 20 settembre alle ore 16. A renderlo noto è la società vibonese. La partita era prevista per domani, sabato, alle ore 18. Un membro dello staff parte del Gruppo Squadra di Milano, comunque non in viaggio con il team, ha presentato però valori anomali al test del tampone molecolare. La squadra, già in Calabria, come previsto dal protocollo sanitario sarà sottoposta a un nuovo tampone domani.