Sei calciatori della Vibonese positivi al Covid, rinviata la sfida con il Catania

I tamponi effettuati dopo la partita contro la Viterbese nel cui staff erano presenti contagiati. Giocatori rossoblù posti in isolamento dalla società

«L’Us Vibonese Calcio comunica la positività di sei calciatori della prima squadra riscontrata dopo l’ultima serie di tamponi eseguita dal gruppo squadra dopo la gara contro la Viterbese. La società rossoblù, nell’espletare ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale, ha provveduto prontamente all’isolamento dei tesserati contagiati, secondo le disposizioni vigenti. L’Us Vibonese Calcio, a maggiore tutela dei propri tesserati e della cittadinanza, ha inoltrando alla Lega la richiesta di rinvio della gara contro il Catania prevista per domenica 1 novembre alle ore 15, predisponendo, altresì, una nuova serie di tamponi e test sierologici per l’intero gruppo squadra».

È quanto sapere, in un comunicato, la società calcistica rossoblù. L’istanza presentata alla Lega è stata successivamente accolta. “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Vibonese ai sensi del punto 4 delle “Disposizioni gare Lega-Pro – Emergenza Covid19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Catania-Vibonese, in programma domenica 1° novembre 2020, Stadio “Angelino Nobile”, Lentini, venga posticipata a mercoledì 18 novembre 2020 con inizio alle ore 20.30“.