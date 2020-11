Superlega, il Covid cambia il calendario: anticipata Civitanova-Vibo

Rinviata a data da destinarsi la sfida contro Cisterna. Le variazioni si sono rese necessarie per far proseguire il campionato nonostante le problematiche legate alla pandemia

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

La Lega Pallavolo Serie A ha comunicato il rinvio di Tonno Callipo Calabria-Top Volley Cisterna, incontro valido per la 10a giornata di andata della SuperLega Credem Banca e inizialmente in programma domenica 15 novembre. Il Club calabrese attende di conoscere la nuova data del match. Contestualmente, è stata anticipata a domenica 15 novembre (ore 17 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche con diretta Rai Sport) la partita Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, confronto dell’11ª giornata di andata che prima dello spostamento era fissato in tabellone per il prossimo 22 novembre (l’ultimo turno del girone d’andata). La formazione giallorossa guidata da coach Baldovin, dunque, dopo aver saltato la nona giornata di Superlega a causa della positività di alcuni atleti dell’Itas Trento scenderà in campo all’Eurosuole Forum contro Civitanova domenica 15 novembre, data in cui avrebbe dovuto ricevere al PalaMaiata il fanalino di coda Cisterna ferma ai box per problemi con il Covid-19.