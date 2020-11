“Flash”, la storia di Giovanni Parisi sbarca al cinema

Il documentario sulla vita del pugile originario di Vibo Valentia in concorso al Matera Sport Film Festival

Federico Riccardo Rossi presenta “Flash: La storia di Giovanni Parisi” un documentario realizzato in collaborazione con: Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport), Associazione Culturale Iria Cultura e Comune di Voghera Assessorato allo Sport e Tempo Libero. Il film ha inoltre il patrocinio del Coni, Comune di Vibo Valentia, Federazione Pugilistica Italiana e della Film Commission Regione Lombardia. «La realizzazione di questo documentario – si legge in una nota della produzione – ha richiesto quasi tre anni di lavoro, tra ricerca di materiali di repertorio e le riprese delle interviste».

Il film, che racconta la storia e i successi sportivi del pugile di origini vibonesi Giovanni Parisi, si articola attraverso le intime testimonianze delle persone che lo hanno accompagnato nei suoi successi. Dallo storico allenatore Livio Locarno, ai compagni di allenamenti divenuti poi anche loro campioni del mondo, Giacobbe Fragomeni e Alessando Duran. E ancora, dallo storico manager del pugile Salvatore Cherchi all’amico d’infanzia Maurizio Maini fino alla sorella Giulia Parisi. Il documentario è in concorso alla decima edizione del Matera Sport Film Festival dove verrà presentato, per la prima volta, sabato 28 novembre.

La sinossi

In tutta la boxe italiana e in tutto lo sport italiano, non esiste una favola sportiva comparabile con la vita del pugile Giovanni Parisi. L’atleta, ex oro olimpico e pluricampione mondiale Wbo, soprannominato dai suoi tifosi e ammiratori “Flash”, è da molti considerato come il miglior pugile della storia italiana. Attraverso il racconto di alcune persone vicine a Giovanni, grazie alle immagini di repertorio, lo spettatore verrà accompagnato nella struggente storia di un uomo che ha dedicato la sua intera, breve e fulminea vita alla nobile arte del pugilato. Combattendo ferocemente contro le plurime avversità dell’esistenza, Parisi è riuscito a sancire la sua leggenda smentendo quello che a primo impatto sembrava un destino già scritto.

Dati tecnici

Produttore: Federico Riccardo Rossi

Co-produttore: Antonio Perugino

Regia: Marco Rosson

Sceneggiatura: Federico Riccardo Rossi e Marco Rosson

Musiche: Christian Tambornini

Cast: Giacobbe Fragomeni, Alessandro Duran, Salvatore Cherchi, Livio Lucarno

Durata: 65 minuti