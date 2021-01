Vibonese, si riparte con un punto e Giacomo Sciacca pensa alla Turris – Video

Dopo aver iniziato il nuovo anno con un pareggio, la Vibonese si prepara ad affrontare la gara di sabato contro la Turris nell’anticipo dell’ultima giornata del girone di andata

Informazione pubblicitaria

L’ideale sarebbe andare a prendersi in trasferta ciò che si è lasciato per strada in casa. Solo un punto, infatti, per la Vibonese nel primo impegno del 2021. Ci si aspettava una vittoria. Si pensava di dar vita ad una prestazione migliore, ma alla fine può andar bene così. Per quel che si è visto in campo, il risultato è giusto.

La conferma arriva anche dalle parole di Giacomo Sciacca, difensore, al primo anno in maglia rossoblù: «Abbiamo rischiato di prendere gol e allo stesso tempo abbiamo anche avuto le nostre occasioni per colpire. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Volevamo fare un po’ di più, perché venivamo dalla gara di Avellino. Alla fine ci siamo presi un punto: risultato giusto e guardiamo oltre».

Nell’immediato futuro della Vibonese c’è la trasferta di Torre del Greco, sabato, nell’anticipo dell’ultima giornata del girone di andata. «La Turris sta vivendo un buon momento di forma – aggiunge il difensore rossoblù – e quindi dovremo prestare massima attenzione. Ci faremo trovare pronti. Fra l’altro recupereremo qualcuno e quindi daremo il massimo per ottenere un risultato positivo».

Riguardo alla partita che la Vibonese disputerà contro la squadra dove militano gli ex Signorelli e Da Dalt, il tecnico Galfano ritroverà in difesa Alex Redolfi, che rientra dalla squalifica e che giocherà sicuramente al fianco di Sciacca, uno dei volti nuovi della squadra edizione 2020/21. Classe ’96, scuola Inter, alle spalle ha più di 100 presenze nei professionisti con le maglie di Renate, Piacenza, Alessandria e Imolese. Giacomo Sciacca, con il passare delle giornate, sta dimostrando di essere un calciatore di sicuro affidamento.