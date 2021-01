Superlega, Tonno Callipo a Monza per il posticipo – Video

Vibo impegnata in trasferta sul campo della Vero Volley nel posticipo dell’ottava di ritorno. La prima di quattro sfide decisive in chiave play-off si giocherà in diretta RaiSport

Archiviata la dodicesima vittoria stagionale, la sesta tra le mura di casa, la Tonno Callipo Calabria è chiamata ad affrontare un vero e proprio scontro diretto in chiave play-off. Ad attendere i giallorossi di coach Valerio Baldovin, nel posticipo serale dell’ottava di ritorno, è la Vero Volley Monza. La prima di quattro partite, quattro finali, che chiameranno Vibo a confermare quanto di buono mostrato in questo campionato con una scalata inarrestabile che l’ha portata fino alla quarta piazza. Confermare questo piazzamento è ora l’imperativo in casa Tonno Callipo. Servirà ad approdare direttamente ai quarti di finale play off al termine della stagione regolare e giocarsi il tutto per tutto negli spareggi con maggior serenità. Un obiettivo alla piena portata della squadra vibonese, che rappresenterebbe il suggello sulla stagione dei record societari e dei miglior piazzamenti in 14 anni di massima serie. La sfida di oggi, in trasferta contro una diretta concorrente davanti alle telecamere di Rai Sport (canali 57 Ddt e in streaming su RaiPlay a partire dalle 20.30), dirà molto in tal senso…

Le dichiarazioni pre-gara

Ad illustrare le difficoltà del match in terra brianzola ecco il 22enne centrale della Tonno Callipo, Giovanni Gargiulo. “Quella contro Monza sarà sicuramente una gara difficile da affrontare con la giusta concentrazione. Siamo consapevoli che per noi si tratta della prima di quattro finali da cui cercheremo di ottenere il massimo dei punti, esprimendo sempre la buona pallavolo che stiamo mostrando fin dall’inizio del campionato. Il match si preannuncia ancora più interessante per il fatto che potremmo trovarci a disputare uno scontro diretto proprio con questa squadra, essendo impegnata come noi nella lotta per accaparrarsi la migliore posizione in ottica Play Off. Incontreremo un avversario molto forte in battuta e a muro, quindi molto temibile nella fase break. Ecco perché, da parte nostra, servirà la giusta determinazione fin dalla prima palla”.

Tonno Callipo per dieci settimane terza in classifica e solamente da qualche gara superata dalla corazzata Trento. Gargiulo evidenzia il ‘segreto’ di questi risultati. “Non credo ce ne sia uno in particolare sul nostro ottimo campionato: siamo un gruppo molto affiatato, lavoriamo tutti i giorni dando il massimo ed abbiamo instaurato un ottimo rapporto tra di noi sia dentro che fuori il campo. Sono convinto che a fare la differenza sia il fatto che ci divertiamo quando ci alleniamo, probabilmente è proprio questa la chiave del nostro torneo oltremodo positivo”.

Gargiulo spera ovviamente di continuare a dare il suo contributo alla causa giallorossa, intanto non manca di dirsi soddisfatto per quanto ha raggiunto in questa stagione. “A livello personale ritengo che l’approdo in una società blasonata come la Tonno Callipo, il fiore all’occhiello del Sud, sia il coronamento di un percorso dopo tanta gavetta nelle categorie inferiori, in particolare gli ultimi cinque anni di A2. Inutile negare che la mia storia – sottolinea Gargiulo – rappresenta un po’ il sogno di tutti i giovani che iniziano a giocare a pallavolo, ovvero quello di poter arrivare in Superlega. Sicuramente parliamo del campionato più competitivo ma anche più bello del mondo essendoci tanti campioni. Ritengo che 5-6 anni fa non c’era tutto questo divario tecnico tra A1 e A2: oggi invece la differenza è evidente, in Superlega la velocità di palla ed il tasso tecnico sono veramente molto più elevati di quelli di A2”.

Precedenti

9 i precedenti in SuperLega (6 successi Monza, 3 successi Vibo Valentia). In questo conteggio è compresa anche la vittoria per 3-0 lo scorso 13 settembre di Monza che ha ospitato Vibo per gli ottavi di Coppa Italia. Nella gara di andata di questa stagione, 2020-2021, successo di Vibo per 3-1 (parziali 25-19, 18-25, 25-22, 25-22).

Nella scorsa stagione, 2019-2020, in scena soltanto la gara di andata (la 12esima) con vittoria dei calabresi per 3-2 (25-21, 18-25, 25-16, 23-25, 15-11). Era il 15 dicembre e si giocò in via del tutto eccezioanle al PalaValentia (per indisponibilità del PalaCalafiore di Reggio Calabria).

Enplein dei lombardi nella stagione precedente (2018-2019): alla terza di andata (28 ottobre 2018) Monza passa 3-1 al PalaValentia in rimonta, dopo che i calabresi avevano vinto il primo set (25-23), imponendosi per 25-23, 25-20, 25-16. Di rilievo i 20 punti di Al Hachdadi opposto di Vibo che però non sono bastati; aveva fatto meglio per Monza lo schiacciatore Dzavoronok con 21 punti. Bis al ritorno con la squadra lombarda che vince in casa 3-0 (25-19, 25-21, 25-17). La Callipo interrompe la striscia di tre vittorie brianzole vincendo nella 4/a di andata della stagione 2017-2018 in trasferta. 3-1 il risultato a favore dei calabresi allenati da Tubertini, con 18 punti di Antonov, lombardi allenati da Falasca. Rivincita biancorossa al ritorno a Vibo al tie break (23-25, 17-25, 25-17, 25-23, 14-16) con 22 punti di Dzavoronok e di Finger, nonostante la Tonno Callipo passata intanto sotto la guida di Valentini, era stata abile a pareggiare sotto 2-0. Gli ultimi due precedenti risalgono alla stagione 2016-2017, entrambi vinti ancora da Monza di coach Falasca, mentre in panchina siede Kantor. 3-1 nella gara di andata Monza-Vibo (15-25, 25-17, 25-21, 25-11), con ben 18 punti, vani, di Michalovic per la Callipo; e 3-0 al PalaValentia con i brianzoli che passano per 25-20, 25-19 e 25-22.

Ultima vittoria di Vibo a Monza: stagione 2017-2018, (precisamente il 29 ottobre 2017) Monza-Vibo 1-3 (25-22, 23-25, 23-25, 21-25).

Ultima vittoria di Monza in casa: stagione 2018-2019 (precisamente 6 febbraio 2019) Monza-Vibo 3-0 (25-19, 25-21, 25-17).

Ultima vittoria interna Tonno Callipo Vibo Valentia contro la Vero Volley Monza: L’ultimo successo dei giallorossi è stato conseguito nella sfida di andata al “Palamaiata”, ottava giornata, disputata nel giorno di tutti i Santi, con il punteggio finale di 3–1 (25–19/18–25/25–22/25–22/ i parziali della contesa), con un ottima prestazione corale di squadra, che ha consentito a quattro atleti di andare in doppia cifra: il laterale transalpino Thibault Rossard a quota 18 punti, il compagno di reparto, l’italo americano Torey James De Falco, autore di 14 punti, il centrale francese Barthelemy Chinenyeze con 12 punti e l’opposto brasiliano “Aboubacar” Drame Neto, che ha messo sul taraflex 11 punti.

Ex

Un solo ex in questa sfida del posticipo di questa ottava giornata del girone di ritorno: si tratta del libero di Galatina Marco Rizzo, 31 anni compiuti il due gennaio scorso, che ha militato nella consorzio brianzolo presieduto dalla deux ex machina Alessandra Marzari per quattro stagioni, dal 2015–2016 al 2018–2019, collezionando con il team biancorosso cifra tonda: 100 partite e 375 set.

Probabili formazioni

Monza: Orduna-Lagumdzija, Galassi -Holt, Lanza-Dzavoronok, Brunetti (L). All. Eccheli

Vibo Valentia: Saitta-Abouba, Cester-Chinenyeze, Rossard-Defalco, Rizzo (L). All. Baldovin

Posticipo 8a giornata di ritorno SuperLega Credem Banca

Martedì 19 gennaio 2021, ore 20.30

Vero Volley Monza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Arbitri: Brancati, Saltalippi (Lambertini)

Video Check: Caporotundo

Segnapunti: Zuccotti

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Safety Conad Perugia 49 (19 gare giocate), Cucine Lube Civitanova 43 (18), Itas Trentino 41 (19), Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 34 (18), Gas Sales Bluenergy Piacenza 29 (19), Vero Volley Monza 27 (16), Leo Shoes Modena 27 (18), NBV Verona 22 (18), Allianz Milano 21 (17), Consar Ravenna 16 (18), Kioene Padova 13 (19), Top Volley Cisterna 5 (19)