Play off, Vibo si gioca il tutto per tutto in Gara2 contro Monza – Video

Quella di domani al PalaMaiata è una gara da “dentro o fuori” per i giallorossi: serve una vittoria per prolungare la stagione. E intanto la squadra fa la sua “dichiarazione d’amore” alla città

Quella di domani al PalaMaiata è una gara da “dentro o fuori” per i giallorossi: serve una vittoria per prolungare la stagione. E intanto la squadra fa la sua “dichiarazione d’amore” alla città

Informazione pubblicitaria

Tutto in una gara. La partita che vale una stagione si gioca domani alle 15.45 al PalaMaiata di Vibo e in diretta su RaiSport e RaiPlay. Alla Tonno Callipo Calabria serve una vittoria da tre punti per pareggiare i conti con Monza, vittoriosa in Gara1, e rimandare il verdetto alla “bella” di questa sfida dei quarti play-off contro la formazione lombarda.

Obiettivo è coronare un campionato, chiuso al quinto posto, conquistando una semifinale scudetto dal sapore storico. Ma sulla strada dell’appuntamento con la storia c’è una coriacea formazione che quest’anno ha già dato non poco filo da torcere ai calabresi vincendo tre della quattro sfide fin qui disputate.

Ma per Vibo non è il momento di fare troppi calcoli: serve vincere a tutti i costi nell’impianto di casa e prolungare una stagione già entusiasmante.

«I play off non sono semplici – ha ammesso coach Baldovin alla vigilia di Gara2 -: ci arrivano le squadre più forti e motivate. Ma anche noi lo siamo e non ci mancano gli stimoli per andare avanti». La parola passa ora al campo e nel frattempo la squadra si concede una piacevole divagazione tra le bellezze di Vibo, assegnandole il titolo di capitale della pallavolo calabrese. Sessanta secondi di immagini per raccontare il legame indissolubile tra una squadra e la sua città.