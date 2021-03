Vibonese, il gioco non convince. Dieci domande a Giorgio Roselli

Diciassette gare senza vittorie. Nelle sei partite della gestione del nuovo allenatore, altrettanti pareggi, ma un atteggiamento troppo difensivista

di R. S.



La delusione continua a regnare nell’ambiente rossoblù. La situazione di classifica rimane delicata e il bicchiere rimane mezzo pieno o mezzo vuoto, a seconda di quale parte lo si voglia vedere. Già, perché da un lato c’è una Vibonese adesso insuperabile, mai sconfitta, con appena 4 reti incassate in sei giornate, nelle quali si è sempre mossa la classifica. Dall’altro lato, però, ecco altre sei sfide senza vittorie, che si aggiungono alle precedenti undici gare, quest’ultime ovviamente non imputabili al nuovo allenatore.

Il gioco continua a non convincere. L’atteggiamento troppo attendista e difensivista davvero può aiutare la squadra a salvarsi? La politica dei piccoli passi serve, ma fino ad un certo punto. Perché quel pari sofferto in casa con la Casertana, per esempio, con la Vibonese costretta sulla difensiva, fa il paio con il successo del Bisceglie proprio a Caserta. E se il Potenza vince a Bari, allora è ovvio che è con le vittorie che la classifica prende sostanza.

Questa Vibonese attuale suscita diversi interrogativi. E allora ecco dieci domande virtuali per Giorgio Roselli, anche perché sono numerosi i tifosi che si pongono gli stessi quesiti.