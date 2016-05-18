Si è chiusa secondo pronostico la prima edizione del torneo provinciale amatoriale affiliato Asi. La formazione stefanaconese fa suoi anche la CoppAmatori e il trofeo di capocannoniere. Insieme alla De Siena e friends rappresenterà il Vibonese alla fase regionale.

Si è conclusa con una partecipata cerimonia di premiazione la prima edizione della “Amatori Champions League”, torneo di calcio a 5 amatoriale affiliato Asi. A vincere il torneo, secondo pronostico, è stato lo Stefanaconi Calcio a 5.

La squadra del presidente Solano è sicuramente stata la più forte e continua del campionato amatoriale avendo dominato il girone di andata con cinque vittorie su cinque gare e nonostante la leggera flessione nel girone di ritorno.

La formazione stefanaconese ha comunque saputo tenere duro e, superando nell’ultimo turno di campionato la De Siena & Friends, ha chiuso in vetta al torneo con 25 punti. Oltre al titolo assoluto lo Stefanaconi C5 si è aggiudicato la CoppAmatori e ha visto il bomber Antonio Mandarano (a destra nella foto con Paolo Blandino), elemento di punta del team, laurearsi capocannoniere del torneo.

Un dominio netto, quindi, e meritato al quale hanno provato a porre un freno la squadra Pugliese Auto, seconda classificata a tre lunghezze e protagonista di un campionato al di sopra di ogni più rosea previsione, e la De Siena & Friends, data alla vigilia come principale antagonista dello Stefanaconi e salita, infine, sul terzo gradino del podio.

La De Siena & Friends è stata anche finalista della CoppAmatori cedendo solo ai rigori allo Stefanaconi ed ha conquistato l’importante Trofeo Disciplina. I Chiwawa hanno chiuso al quarto posto in classifica con il Mileto alle sue spalle. Mesta chiusura per la Dolciaria Monardo che non essendosi presentata alle ultime tre gare è stata esclusa, come da regolamento, dal torneo.

Saranno proprio Stefanaconi e De Siena & Friends a rappresentare la provincia di Vibo Valentia nelle Asiadi, finali regionali Asi, che si svolgeranno dal 2 al 4 giugno a Botricello, passaggio che mette in palio un pass per le finali nazionali.