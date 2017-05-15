Festa su due ruote nel piccolo centro del vibonese dove numerosissimi bambini hanno preso parte all’allegra pedalata organizzata dall’associazione Bicinsieme

È andata oltre le più rosee aspettative la terza edizione della manifestazione Bimbimbici, organizzata dal gruppo Bicinsieme Paesaggi in Movimento di San Costantino Calabro, guidato da Raffaele Mancuso. E sono stati momenti di festa quelli vissuti ieri, domenica 14 maggio, nel corso dell’iniziativa portata a compimento grazie al prezioso impegno e alla fattiva collaborazione dei componenti dell’associazione.

«Una meravigliosa manifestazione – scrive Mancuso – animata sapientemente dal gruppo “Animation art” che con i personaggi Walt Disney ha saputo regalare a grandi e piccini momenti di allegria. I volti gioiosi dei bambini, sono la testimonianza reale di quanto si siano divertiti nell’aver trascorso una mattinata in bicicletta in compagnia dei propri amici».

L’allegra pedalata ha avuto inizio alle 10 con il saluto del sindaco Nicola De Rito che ha espresso parole di lode per gli organizzatori e per «questi eventi, ben organizzati, danno lustro all’intera comunità per la bella iniziativa che si è svolta contemporaneamente in altre città d’Italia». Al via «tanti e gioiosi bambini con addosso la maglietta celebrativa dell’evento, scortati dalle auto della Polizia stradale e dei carabinieri lungo un percorso che, dopo aver toccato le vie del paese si è inoltrato verso le campagne circostanti, attraverso le verdi terre raggiunge il tracciato dove un tempo passava la littorina fino ad arrivare nel vicino comune di Ionadi».

Da qui la ripartenza verso il punto d’avvio della manifestazione, dove ad attendere i bambini c’erano tutti i genitori visibilmente soddisfatti nel vedere i propri figli gioiosi e felici. «Qualcuno dice – ha aggiunto Mancuso -, “non puoi comprare la felicità, ma se compri la bicicletta sei già a buon punto”. L’arrivo al traguardo, infatti, segna un momento importante ed emozionante per i bambini i quali tutti indistintamente sono stati premiati con una medaglia celebrativa dell’evento, medaglie donate da Asi, ente di promozione sportiva da sempre a fianco di ogni manifestazione sportiva con particolare attenzione per i più piccoli».

Anche l’Avis provinciale ha sposato l’idea della bella iniziativa donando a tutti i bambini maglietta e cappellino. «Grande – aggiunge il presidente di Bicinsieme – la sensibilità da parte degli sponsor che hanno sostenuto considerevolmente la bella iniziativa Bimbimbici, dimostrando nel contempo grande sensibilità per queste iniziative che vedono coinvolti i bambini. Bisogna dare atto che la buona riuscita di questi eventi passa appunto dalla sensibilità di ogni singolo sponsor che pone incondizionata fiducia negli organizzatori e che puntualmente non viene disattesa».

Quindi il buffet finale, offerto dalla caffetteria pasticceria “Il Pasticcino”, chiude la terza edizione della manifestazione, tra le urla di gioia dei bambini che hanno fatto da colonna sonora alla bella e riuscita manifestazione

Bambini che hanno potuto pedalare in sicurezza grazie al competente e sempre attivo gruppo di Protezione Civile Enov di San Costantino Calabro, che ha presidiato ogni angolo del percorso. «È doveroso ringraziare tutti gli sponsor – conclude Mancuso – che hanno contribuito energicamente e preziosamente a rendere speciale e memorabile l’edizione 2017 di Bimbimbici, regalando a tutti i bambini questi momenti di felicità: il sindaco di San Costantino Nicola Derito, l’assessore allo Sport Tonino Denami, Asi, Csain, Sap Polizia, Avis, Avis Provinciale, Servizio ambulanza Le Stelle».