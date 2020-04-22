Dopo la raccolta fondi a favore dei bisognosi avviata da Vibonese, Catanzaro, Reggina e Rende ar-riva la speciale divisa realizzata da Erreà Sport

A seguito dell’iniziativa solidale promossa dai quattro club calabresi di Serie C, Us Catanzaro 1929, Reggina 1914, Rende Calcio e Us Vibonese Calcio, chesi sono uniti allo scopo di raccogliere fondi a sostegno delle migliaia di famiglie del territorio colpite dalla grave crisi economica e sanitaria causata dall’espandersi della pandemia Covid-19, a scendere in campo è anche Erreà Sport, già sponsor tecnico di Lega Pro, Us Catanzaro e Rende Calcio, che ha aderito al progetto realizzando una speciale maglia ispirata ai colori giallo-blu della Regione Calabria, la cui immagine stilizzata campeggia al centro della divisa insieme all’hashtag ufficiale della campagna #sostieniCi Calabria. Divisa simbolicamente in quattro spicchi, la maglia è impreziosita a lato cuore dagli scudetti dei quattro club promotori dell’iniziativa, vicini e uniti in uno stesso cerchio.



Una maglia esclusiva che sarà prodotta e disponibile alla vendita per tutti i tifosi e non solo. La creazione della divisa rappresenta, solo un tassello di questa iniziativa benefica basata in primis sulla vendita di un “biglietto solidale” che tutti i tifosi potranno acquistare per poter dare il loro contributo. Il ricavato sarà devoluto alla Protezione civile calabrese per sostenere tutte le famiglie che ora versano in una situazione di difficoltà. [Continua]

Così il direttore marketing della Vibonese Daniele Cipollina: «In un momento difficile come questo, con il Covid-19 che mette in pericolo il mondo dello sport, era fondamentale trovare spunti per continuare a raccontare la nostra passione per il calcio. Nasce così l’idea di lanciare un messaggio forte, di solidarietà per la Calabria e per tutta la sua comunità: la maglia della solidarietà, che trasmetta al territorio calabrese la vicinanza della community del calcio e dello sport. Dietro la maglia della solidarietà della Calabria con i suoi colori che richiamano la storia, la cultura del territorio ci sono tutti i valori di un’identità che contribuiscono a sottolineare la condivisione di idee, principi e soprattutto ad alimentare lo spirito di squadra, la coesione e il desiderio di cooperare per lo stesso obiettivo. L’identità della maglia della Solidarietà può definirsi dunque il collante che tiene uniti e al contempo, permette, di sentirsi parte di qualcosa molto più grande la Calabria».

Il Direttore Commerciale di Erreà Moreno Bertazzo: «Siamo orgogliosi di aver aderito a questa straordinaria ed unica iniziativa e lieti di stringerci a fianco delle società della regione Calabria che hanno promosso questa lodevole iniziativa. Con entusiasmo abbiamo sostenuto con forza questi Club che hanno scelto di unirsi e reagire in questo momento di grande difficoltà con il consueto grande senso di responsabilità e appartenenza territoriale».

La solidarietà non resta in panchina. Acquista la Maglia e potrai giocare anche tu la più importante delle partite con una donazione di 100€ sulla piattaforma Gofundme al link: gf.me/u/xu9455 oppure effettuare un bonifico al C/C dell’Associazione Banco Alimentare della Calabria N° 1000/109866 c/o Banca Intesa San Paolo con la casuale “Maglia della Solidarietà”. Il ricavato della raccolta fondi sarà devoluto interamente all’Associazione Banco Alimentare Calabria la cui missione è quella di offrire un contributo importantissimo in alimenti per chi è in difficoltà.