L’attaccante del Cska Sofia che ha steso la Roma in Europa League ha rilanciato la propria carriera in maglia rossoblù nella stagione 2016/17

di R. S.



È uno dei bomber più prolifici della Bulgaria. È la punta di diamante del Cska Sofia e nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League ha siglato una doppietta alla Roma.

Foto LaPresse - Francesco Mazzitello 23/04/2017- Vibo Valentia (Italia) Sport Calcio Nella foto ..sowe Vibonese vs Catanzaro Campionato di calcio Lega Pro 2016-2017 Stadio Luigi Razza ( Vibo Valentia ) Photo LaPresse - Francesco Mazzitello 2304/20167Vibo Valentia (Italy) Sport Soccer Vibonese vs Catanzaro Italian football Championship legue Pro 2016-2017 " stadiumLuigi Razza Vibo Valentia “

Alì Sowe, attaccante del Gambia, convocato anche in Nazionale, classe ’94, è stato da giovanissimo una promessa del Chievo, che l’ha mandato varie volte in prestito con l’obiettivo di vederne accresciuto il valore. Ma le esperienze con Pescara e Latina, Modena, Lecce e Prato non sono state soddisfacenti, tutt’altro. Finché non si arriva agli inizi del 2017.

La Vibonese, ultima in Serie C, deve rinforzare la rosa per tentare una risalita che avrebbe del miracoloso. Fra gli acquisti di gennaio, il dg Beccaria e il ds Battaglia pescano proprio Alì Sowe. Per lui 90 presenze in carriera e appena 6 reti: sicuramente non quel bomber che tutti si aspettavano a Vibo per cercare la salvezza.

Eppure, proprio in maglia rossoblù, Alì Sowe ritrova confidenza con la rete. In poco meno di metà campionato mette a segno 6 gol, fra i quali la doppietta con la quale i rossoblù stendono il Catanzaro nella stagione regolare. Ma proprio il Catanzaro, ai play out, ha la meglio sulla Vibonese, condannandola ad un’amara retrocessione.

Da quel giorno si separano le strade fra Sowe e la squadra rossoblù. Il Chievo lo riprende e lo manda in prestito nella massima serie dell’Albania e qui, con lo Skenderbeu, il centravanti gambiano si consacra autentico bomber, siglando 21 reti in 33 partite. E arrivano anche le prime reti in Europa League.

Quindi ecco il salto al Cska Sofia e in Bulgaria sono 29 i gol segnati in 71 gare di campionato. Alì Sowe continua a far parlare di sé e adesso al conto si aggiunge anche la doppietta alla Roma in Europa League.

Dall’ultimo posto in Serie C alla vetrina della manifestazione internazionale. Dalla Vibonese alla reti alla Roma. Tanti progressi per Sowe, che proprio grazie a quella avventura in maglia rossoblù ha dato una svolta alla propria carriera.