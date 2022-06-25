La sesta edizione della gara di tiro a palla, dedicata al 29enne scomparso anni fa per infarto, si svolgerà domani sul campo “Accademia tiro dinamico Vibonese”

Tutto pronto per la sesta edizione della gara di tiro a palla intitolata alla memoria del 29enne di Vibo Valentia Massimo Franzè. La manifestazione sportiva, organizzata dalla squadra dei cinghiali “Le pantere della sugheraia”, si svolgerà domani 26 giugno presso il campo “Accademia tiro dinamico Vibonese” di località Torre Galli, sul territorio di Drapia. La competizione agonistica, dedicata all’appassionato di caccia e di pesca – morto prematuramente anni fa a causa di un improvviso arresto cardiaco – si articolerà su bersaglio fisso posto alla distanza dei 50 metri. Ogni tiratore dovrà colpire il bersaglio con tre colpi. Il punteggio utile determinerà la classifica finale, fermo restando che eventuali spareggi si faranno con soli due colpi. Nella giornata di domani le prove di tiro si svolgeranno dalle 8.30 alle 9.30, mezz’ora dopo è prevista la competizione agonistica vera e propria. Le iscrizioni e le reiscrizioni alla gara si potranno effettuare fino alle 17 della stessa giornata. Le armi consentite per la partecipazione al torneo sono la calibro 12 e la calibro 20. Le munizioni saranno fornite sul campo di Torre galli. Al vincitore della sesta edizione del “Memorial Massimo Franzè” andrà un buono spesa di 400 euro. Il secondo classificato riceverà, invece, un buono di 300 euro, il terzo di 150 euro. Ai primi tre in classifica saranno consegnati anche degli appositi trofei.