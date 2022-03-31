È ormai noto che ben 39 milioni di euro finanzieranno i progetti presentati dai Comuni calabresi che hanno partecipato al bando “Sport e Periferie”. Il Comune di Filogaso ha ottenuto 700.000,00 euro con i quali si punta a realizzare una struttura sportiva polifunzionale coperta.



L’amministrazione comunale, a tal proposito, spiega che «sarà data la possibilità a chiunque di svolgere svariate attività sportive: pallavolo, pallacanestro, palla a mano, calcio a cinque. Questi fondi consentiranno ai giovani, e non solo, di praticare attività atletiche. Così come sarà possibile organizzare eventi sportivi in diversi periodi dell’anno e in diverse condizioni metereologiche, grazie alla copertura del campo da gioco. Si potranno inoltre ospitare associazioni sportive e corsi di apprendimento delle varie discipline atletiche, facendo sì che la nuova struttura rivesta un ruolo educativo e di socializzazione. Le sorprese in ambito sportivo – conclude l’amministrazione comunale – non finiscono qui».

Dai buoni intenti occorre ora passare alle realizzazioni concrete, attese da anni dai cittadini che sperano sia davvero la volta buona.