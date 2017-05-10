Dalle ore 13 accessibile al pubblico la carovana del Giro, villaggio itinerante allestito dagli sponsor della manifestazione sportiva

Sale l’attesa a Pizzo per il passaggio del Giro d’Italia, in programma domani, giovedì 11 maggio, nell’ambito della sesta tappa della competizione ciclistica nazionale. La carovana del Giro, che attraverserà il territorio vibonese percorrendo l’intera Statale 18, giungerà nella città napitina intorno alle 14, proveniente da Vibo Valentia, per sfilare lungo via Nazionale in direzione di Lamezia.

Così come chiesto dall’Ufficio scolastico regionale della Calabria e dalla Questura, il sindaco Gianluca Callipo ha emesso un’ordinanza di chiusura anticipata alle ore 11 delle scuole di ogni ordine e grado, per limitare i disagi all’uscita degli studenti. Inoltre, non si terrà il consueto mercato settimanale in contrada Sant’Antonio, al fine di tenere libera per motivi di sicurezza la strada che solitamente lo ospita.

Alle 12 circa, infatti, il traffico su Via Nazionale verrà prima vietato in direzione Sud e poi, alle 13, anche in direzione Nord, con il blocco totale della circolazione di mezzi pubblici e privati. Dalle 13 sarà quindi accessibile al pubblico la carovana del Giro, il villaggio itinerante che verrà allestito dagli sponsor della manifestazione sportiva nella viletta di via Nazionale, un’iniziativa che ha lo scopo di coinvolgere maggiormente le popolazioni dei territori che ospitano il passaggio della corsa, con distribuzione di gadget e momenti di festa.

“Durante le ore dedicate al Giro – spiega l’assessore comunale Giacinto Maglia – saranno circa 100 gli operatori impegnati sul territorio di Pizzo per garantire la sicurezza, tra forze dell’ordine, vigili urbani, personale sanitario e addetti dell’organizzazione. Per l’occasione, il Comune sta collaborando con alcune associazioni sportive per organizzare mini tornei di calcio, pallavolo e basket aperti ai bambini, che si terranno nel villaggio della Carovana, alla villetta. Invito quindi tutte le organizzazioni sportive interessate a partecipare, prendendo contatto con il Comune”.