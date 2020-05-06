Corsa rosa ai nastri di partenza in ottobre non più dall’Ungheria ma dal Sud Italia. L’annuncio del patron Mimmo Bulzomì: «Pronti a rimetterci in moto»

Il prossimo 6 ottobre. È questa la data più accreditata in cui si dovrebbe svolgere la tappa dell’annuale edizione del Giro d’Italia con partenza da Mileto, inizialmente prevista per il 15 maggio. La Corsa Rosa, a causa del propagarsi del coronavirus, è stata inserita nel nuovo calendario 2020 dal 3 al 25 ottobre. La decisione è stata presa ieri dall’Unione ciclistica internazionale.



A comunicarlo al patron ed ex presidente della Federazione ciclistica regionale Mimmo Bulzomì – vero artefice dell’inserimento della cittadina normanna tra le località di partenza di una tappa del mitico appuntamento delle due ruote – la responsabile Enti locali della Gazzetta dello Sport Giusy Virelli. Il Giro, a causa della pandemia, non partirà più dall’Ungheria ma dal Sud Italia. [Continua]

Ufficializzata dall’Uci la nuova data, toccherà adesso alla realtà organizzatrice Rcs Sport riprogrammare e definire il calendario delle tappe, limandone gli aspetti logistici. «Fermo restando che tutto è ancora in itinere e che bisogna attendere l’ufficialità – spiega a Il Vibonese lo stesso Bulzomì – quella con partenza da Mileto si dovrebbe svolgere il 6, massimo il 7 ottobre. Per quanto ci riguarda, siamo pronti a rimetterci in moto con il comitato organizzatore guidato dal nostro vescovo, monsignor Luigi Renzo, e con don Mimmo Dicarlo a cui auguriamo pronta guarigione dopo i recenti problemi di salute, in modo da farci trovare preparati ad un evento sportivo che riveste un carattere storico per la nostra città e per l’intero comprensorio vibonese. Cercheremo di ovviare con il valore delle nostre potenzialità umane alle logiche difficoltà e alla sfortuna – derivanti dallo spostamento della tappa ad altra data – non mancandoci la passione e l’amore per questo sport e per questa terra».

La partenza della Corsa Rosa, prima dell’avvento del Covid-19, era programmata per il prossimo 9 agosto da Budapest. Ieri l’annuncio della nuova data, tra l’altro nel giorno in cui è ricorso il 20 anniversario della morte di un mito del ciclismo mondiale come Gino Bartali. Un campione di casa a Mileto. «A Gino – conclude Bulzomì – ero molto legato, così come al grande Gianni Mura recentemente scomparso. La nostra era un’amicizia vera e di lunga data. Negli anni, più volte è venuto a Mileto e in Calabria, in occasione delle corse nazionali e internazionali che organizzavamo sul territorio. In quelle occasioni si è fatto amare dalla gente per la sua disponibilità, genuinità e umiltà. Cercheremo di far sì che tutto si svolga al meglio, anche per onorarne il suo ricordo».