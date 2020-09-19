Contro la Cavese si anticipa il 26 settembre alle ore 20.45. Ecco scontri ed orari delle prime sette giornate

Gli acquisti recenti di Laaribi e Vitiello hanno innalzato il tasso tecnico di una Vibonese che aveva assoluto bisogno di rinforzi. Le promesse del presidente Caffo sono state mantenute con due innesti di peso e adesso si può guardare al campionato con maggiore fiducia.

Pur dovendo giocare, almeno nella fase iniziale, in assenza di pubblico e con rigidi protocolli da seguire, la Vibonese si affaccia al suo quarto torneo di Serie C unica con tanta curiosità e tanta voglia di far bene.

L’inizio del torneo metterà subito di fronte la squadra rossoblù al cospetto della Cavese dell’ex tecnico Giacomo Modica. Al riguardo la Lega Pro ha stabilito gli orari delle prime sette giornate e per la Vibonese ci saranno due turni da disputare in notturna, alle 20.45, entrambi in anticipo.



Si comincia proprio sabato 26 settembre a Cava dé Tirreni. Per ogni girone di Serie C è previsto un anticipo al sabato e il primo di questi tocca appunto alla Vibonese che alle 20.45 giocherà sabato prossimo in Campania.

Il debutto interno contro la Juve Stabia è previsto per domenica 4 ottobre alle 15,00, mentre per quanto riguarda il primo turno infrasettimanale, in programma per mercoledì 7 ottobre, la formazione di Galfano giocherà a Francavilla contro la Virtus alle 18.30.

Quindi domenica 11 ottobre ecco il derby con il Catanzaro, programmato al “Luigi Razza” alle 17.30. Nella 5ª giornata ci sarà l’altro anticipo al sabato, anche questo in notturna. Il 17 ottobre alle 20.45 si giocherà Vibonese – Paganese. Il mercoledì successivo, 21 ottobre, secondo turno infrasettimanale stagionale e trasferta a Trapani con inizio alle 18.30.Infine nella settima giornata la partita Vibonese – Viterbese inizierà alle ore 15.