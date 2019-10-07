Questa sera alle 21 il terzo appuntamento con il nuovo format de Il Vibonese Tv. A seguire tutta la gara che ha visto la formazione di mister Modica piegare la Casertana

Questa sera alle 21 su Il Vibonese Tv (canale 199 del digitale terrestre) terza puntata di “Pianeta Rossoblù” il nuovo format dedicato alla Vibonese e al campionato di Serie C. Si parlerà di tanti argomenti con il segretario generale della Us Vibonese, Saverio Mancini, dal 1979 all’interno della squadra rossoblù. Alla discussione in studio con il giornalista e conduttore Roberto Saverino si alterneranno servizi, approfondimenti e curiosità. Al termine del programma, ecco la grande novità. Il Vibonese Tv, infatti, in collaborazione con Eleven Sports, trasmetterà la differita integrale della partita della Vibonese. Da stasera, ogni lunedì, sarà possibile pertanto rivivere tutta la gara dei rossoblù. Un’altra ampia vetrina, pertanto, sul campionato di Serie C e sulle avventure della squadra. “Pianeta Rossoblù” e la partita integrale della Vibonese saranno visibili anche in streaming sul nostro sito www.ilvibonese.it . Sempre su Il Vibonese Tv, ogni giorno, dal martedì al venerdì, alle ore 14 e in replica alle 18.30, è prevista un’edizione “Flash” di “Pianeta rossoblù”, con brevi servizi sulla Vibonese e sul campionato. Il sabato alle 21, infine, sarà possibile rivedere tutti i servizi della striscia quotidiana nell’edizione settimanale del programma.