Il giovane talento di Mileto continua a mietere successi con la formazione Primavera della Spal, impegnata nella prestigiosa competizione internazionale di categoria. Il 18enne migliore in campo

Dopo le convocazioni in prima squadra, ad opera di mister Leonardo Semplici, e in attesa di vederlo esordire sul campo in Serie A accanto ai vari Viviano, Petagna, Lazzari, Floccari e Missiroli, il giovane talento miletese Marco Spina continua a mietere successi nel settore Primavera della Spal. In ultimo nel prestigioso Torneo di Viareggio, viatico riconosciuto per i campioni del passato, del presente e del futuro. Nel pomeriggio di oggi, la sua squadra ha affrontato, a La Spezia, in questa competizione agonistica, la rappresentativa della Cina. Una partita trasmessa da RaiSport e vinta dagli estensi per 2-0. Entrambe le reti sono state segnate proprio dal 18enne trequartista miletese, intervistato al termine del primo tempo e, alla fine, unanimemente riconosciuto dagli stessi telecronisti della Tv nazionale come il miglior giocatore in campo. Anche in questa occasione Marco Spina si è, dunque, dimostrato il vero uomo in più della squadra di mister Marcello Cottafava, per i due gol di ottima fattura realizzati ma anche per le giocate illuminanti a favore dei compagni espresse nel corso di tutti i novanta minuti della partita. La Spal sale a questo punto a quota 6 nel girone 10 del Torneo di Viareggio, grazie, appunto, alla doppietta messa a segno dal classe 2000 della cittadina normanna, salito in cattedra per l’ennesima volta, in questo caso nel più prestigioso torneo al mondo di categoria Primavera. Occasione unica per mettersi in mostra a livello individuale, che Spina sta dimostrando di sfruttare al meglio, in attesa di calcare campi più prestigiosi e di affrontare sfide ancora più avvincenti… magari con la squadra maggiore di mister Semplici.

