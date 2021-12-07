L’Asd “Conoscere Jonadi” conquista primo e secondo posto del trofeo dei Bronzi. Un successo meritato nonostante la provincia di Vibo non disponga di piste di atletica

Dopo due anni di assenza (causa covid), dalle manifestazioni di atletica, domenica scorsa l’Asd “Conoscere Jonadi” si è presentata sul chilometro del lungomare più bello d’Italia a Reggio Calabria con i sui atleti per partecipare al secondo trofeo dei Bronzi, valido come nona tappa del campionato regionale di società master su strada – con l’inclusione delle gare promozionali per giovani studenti dai 5 ai 15 anni – conquistando il primo posto con Flavio Franza, 7 anni, nella distanza dei 150 metri. Secondo posto per Rosario Tropea, 13 anni, nella distanza dei 500 metri.



La vittoria del primo e del secondo posto vale ancor di più, considerati i sacrifici per gli allenamenti fatti su strada non disponendo il Vibonese una pista di atletica che sarebbe invece ora di realizzare.



Ciò ha comportato in questi anni la diffidenza e l’allontanamento dei ragazzi e dei loro genitori da questa disciplina perché si ritrovano a dover vincere anche la paura degli allenamenti fatti su strada, motivo per il quale non accompagnano i propri figli nelle società di atletica che pur esistono sul territorio. Quando vi partecipano, però, i ragazzi vibonesi sanno ben farsi valere contro qualunque avversario e le vittorie di domenica a Reggio Calabria sono lì a testimoniarlo. [Guarda foto in basso]