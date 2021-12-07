Tutti gli articoli di Sport
Dopo due anni di assenza (causa covid), dalle manifestazioni di atletica, domenica scorsa l’Asd “Conoscere Jonadi” si è presentata sul chilometro del lungomare più bello d’Italia a Reggio Calabria con i sui atleti per partecipare al secondo trofeo dei Bronzi, valido come nona tappa del campionato regionale di società master su strada – con l’inclusione delle gare promozionali per giovani studenti dai 5 ai 15 anni – conquistando il primo posto con Flavio Franza, 7 anni, nella distanza dei 150 metri. Secondo posto per Rosario Tropea, 13 anni, nella distanza dei 500 metri.
La vittoria del primo e del secondo posto vale ancor di più, considerati i sacrifici per gli allenamenti fatti su strada non disponendo il Vibonese una pista di atletica che sarebbe invece ora di realizzare.
Ciò ha comportato in questi anni la diffidenza e l’allontanamento dei ragazzi e dei loro genitori da questa disciplina perché si ritrovano a dover vincere anche la paura degli allenamenti fatti su strada, motivo per il quale non accompagnano i propri figli nelle società di atletica che pur esistono sul territorio. Quando vi partecipano, però, i ragazzi vibonesi sanno ben farsi valere contro qualunque avversario e le vittorie di domenica a Reggio Calabria sono lì a testimoniarlo. [Guarda foto in basso]