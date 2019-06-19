Numerose medaglie d’oro ed ottimi piazzamenti per gli atleti della società di Vibo Marina che ha partecipato in Abruzzo ai campionati nazionali Asi

C’era anche un pezzo di Vibo Valentia alle gare nazionali Asi di nuoto, che si sono svolte nello scorso weekend ad Avezzano, in Abruzzo. La bandiera vibonese l’ha tenuta alta la Penta Vibo con i suoi 10 atleti: Daniela Bilotta, Dea Bilotta, Davide Boragina, Giada Camillò, Aurora Morgesi, Alessia Mondello, Gabriele Patania, Andrea Mazzitelli, Teresa Russo e Jennifer Ventrice, accompagnati dal mister Fabrizio Porretta e dal presidente Daniele Murdà. I ragazzi hanno così affrontato 1500 atleti provenienti da tutta Italia, e durante le numerose gare sono riusciti a distinguersi con successo portando a casa 15 medaglie d’oro, 3 medaglie d’argento e 5 medaglie di bronzo. Un tripudio per molti di loro che si sono laureati campioni d’Italia Asi 2019.

Ecco il palmares di ognuno. Dea Bilotta, esordiente A, 3 medaglia d’oro, campionessa italiana Asi in 50 e 100 delfino, 100 stile e vice campione nei 100 misti. Davide Boragina, 3 medaglie d’oro, campione d’Italia Asi in 50 e 100 stile e 50 delfino. Alessia Mondello, 3 medaglie d’oro, campionessa italiana Asi in 50 e 100 stile e 50 dorso. Daniela Bilotta, 2 medaglie d’oro, campionessa italiana Asi in 50 dorso 100 stile, 1 medaglia d’argento 50 stile. Giada Camillò, 1 medaglia d’argento, vice campionessa d’Italia Asi in 50 rana. Gabriele Patania, 1 medaglia d’oro, campione d’Italia Asi nei 50 dorso, 1 medaglia di bronzo nei 100 stile. Jennifer Ventrice, 2 medaglie di bronzo nei 100 e 50 stile libero. Teresa Russo, 2 medaglie d’oro, campione italiana Asi nei 100 stile e 50 rana, 1 medaglia di bronzo nei 50 stile.

I ragazzi hanno inoltre dimostrato le loro grandi capacità durante le staffette dove il gioco di squadra è tutto. Ecco i risultati. Nella staffetta 4×50 stile i ragazzi della Penta Vibo si sono classificati campioni d’Italia Asi (Boragina, Bilotta Daniela, Mondello e Patania). Nella staffetta 4×50 mista hanno ottenuto una medaglia di bronzo (Camillò, Patania, Mondello e Boragina). Ottimo piazzamento per Andrea Mazzitelli e Aurora Morgesi che sono riusciti durante questa manifestazione a migliorare ulteriormente i loro tempi e sfiorando così il podio. La Penta Vibo è dunque riuscita a dimostrare anche a livello nazionale le sue grandi capacità e la voglia di crescere, portando in alto il nome della propria città (Vibo Marina) ma anche la regione Calabria.