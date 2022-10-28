A giugno l’inaugurazione all’interno della Scuola agenti della polizia. I giovani atleti hanno preso parte alle fasi di qualificazione ai campionati italiani

Solo a giugno scorso l’inaugurazione, all’interno della Scuola agenti della polizia di Vibo Valentia, della sezione giovanile Fiamme Oro, con le discipline di Judo e Pesistica, e già in questo mese di ottobre, durante le fasi di qualificazione ai campionati italiani under 17 e under 13 di pesistica olimpica, sono stati raggiunti i primi risultati agonistici. A rappresentare i colori cremisi della sezione giovanile delle Fiamme Oro sono stati Carlotta Francesca Torcasio, categoria 76 kg, Antonio Bellissimo, categoria 102 kg, Christian Boer, categoria 81 kg, Domenico Antonio Di Gesu, categoria 49 kg. Il primo posto nella fase regionale è stato conquistato dall’atleta Carlotta Torcasio che ha sollevato 43 kg nella specialità dello strappo e 55 kg nella specialità dello slancio. Primo posto anche per Antonio Bellissimo che ha sollevato 95 kg nella specialità dello strappo e 115 kg nella specialità dello slancio. Entrambi gli atleti saranno impegnati il 19 e 20 novembre prossimi, a Biella, per le finali nazionali.



Ottima prestazione anche per Christian Boer, primo classificato nella fase regionale, che per un soffio non è riuscito a raggiungere le finali nazionali. Secondo piazzamento raggiunto da Domenico Antonio Di Gesu, alla sua prima esperienza agonistica, sollevando 27 kg nella specialità dello strappo e 33 kg nella specialità dello slancio. L’atleta under 13, ad oggi, è in attesa di conoscere la graduatoria nazionale per sapere se parteciperà alla fase finale, prevista nel mese di dicembre a Pordenone.

