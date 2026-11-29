La capolista sbanca il campo del Sant'Onofrio (2-3) e tiene a distanza il Nuova Ada; pokerissimo Promosport, blitz San Costantino e colpo Tropea negli anticipi, pioggia di gol a Mileto

Si è chiusa la decima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone C), un turno ricco di gol e colpi di scena che ha inciso sui vertici e sulle zone calde della graduatoria, coinvolgendo sei formazioni vibonesi insieme alle altre protagoniste del girone.

Gli anticipi: San Costantino, Tropea e Promosport senza freni

Il programma si è aperto con tre anticipi che hanno sorriso alle squadre di casa e a chi viaggiava forte. Il San Costantino ha espugnato il campo del Real Montepaone con un netto 0-3, centrando la terza vittoria consecutiva grazie alla doppietta di Spina e alla firma di Virdò.

Pronto riscatto per il Tropea, subito in piedi dopo la sconfitta del turno precedente. Sulla Costa degli Dei i biancorossi hanno superato il Bivongi per 2-1 (terzo successo casalingo di fila) trascinati dalla doppietta di Scrugli, intervallata dal momentaneo pari di Ilias.

Tutto facile anche per la Promosport, che ha travolto la Sersalese con una manita (5-0): lametini avanti alla mezz'ora con Corigliano, raddoppio di Tutino prima dell'intervallo e ripresa chiusa dalla doppietta di Laugelli e dal gol di Santacroce.

Il big match e la corsa in vetta: Guardavalle al fotofinish, Nuova Ada all'inseguimento

Nel pomeriggio domenicale i riflettori erano puntati su Sant'Onofrio-Guardavalle, sfida d'alta quota che ha regalato emozioni e gol. Ha vinto la capolista Guardavalle per 2-3, difendendo il primato: ospiti avanti di due reti con Passarelli e Furina, Cannitello ha accorciato per i locali prima dell'allungo di Belloci; nel finale la doppietta personale di Cannitello ha riaperto i giochi senza però completare la rimonta.

Non ha sbagliato il Nuova Ada, chiamato a vincere per restare in scia della vetta. La formazione dell'Alto Mesima ha superato per 3-1 il Palermiti Girifalco con le reti di Barilaro, Corrao e il terzo centro di giornata (a fronte del gol ospite di David), restando così col fiato sul collo del Guardavalle.

Derby e goleada a Mileto: 2-2 tra Caraffa e Asd Mileto, Stella Mileto dilaga

Equilibrio e spettacolo tra Caraffa e Asd Mileto, chiusa sul 2-2 in un confronto dal sapore playoff: per i padroni di casa doppietta di Giglio, mentre per i miletesi sono andati a segno Hilal e Salas.

Festa grande invece per la Stella Mileto, che ha travolto il Prasar con un roboante 9-2 consolidando il terzo posto. Mattatore di giornata Andrade con una tripletta, ben supportato dalle doppiette di Spina e Direnzo e dalle reti di Colace e Artusa. Turno di riposo forzato per il Seles.

I risultati

Promosport-Sersalese 5-0

Real Montepaone-San Costantino 0-3

Tropea-Bivongi 2-1

Caraffa-Asd Mileto 2-2

Nuova Ada-Palermiti Gir. 3-1

Sant'Onofrio-Guardavalle 2-3

Stella Mileto-Prasar 9-2

Riposa: Seles

La classifica

Guardavalle 25

Nuova Ada 24

Stella Mileto 23

Sant'Onofrio 17

Caraffa 15

San Costantino 14

Asd Mileto 14

Promosport 12

Tropea 12

Real Montepaone 7

Bivongi 7

Sersalese 6

Prasar 6

Palermtiti 6

Seles 5