Tre vittorie su tre e nove punti in classifica: la Tonno Callipo prosegue il suo cammino impeccabile in avvio di stagione. Tra le protagoniste di questo brillante inizio figura Valentina Pomili, schiacciatrice marchigiana di 31 anni, arrivata in estate dopo sei stagioni consecutive in Serie A2 tra Macerata, Ravenna, Sassuolo, Busto Arsizio e Imola. Già dalle prime giornate, Pomili si è distinta per costanza e affidabilità, contribuendo con 27 punti complessivi e fornendo equilibrio in ricezione e difesa, aspetti che hanno dato solidità all’intera squadra giallorossa. Nel commentare l’ottimo avvio, l’atleta sottolinea la necessità di mantenere alta la concentrazione: «Abbiamo soddisfatto le aspettative, portando a casa nove punti in tre partite, ma bisogna continuare su questa strada senza abbassare la guardia».

Sulla gara vinta a Roma contro Volleyrò, Pomili riconosce la qualità delle avversarie ma evidenzia la prova di maturità del gruppo: «Sono ragazze giovani e promettenti, ci aspettavamo una partita difficile. Siamo state brave a restare concentrate, limitando i loro punti forti e sfruttando la nostra esperienza». Il prossimo impegno vedrà la Tonno Callipo affrontare la Femac Trestina Perugia, ancora ferma a un solo punto in classifica. Pomili invita però a non sottovalutare nessuno: «Ci siamo preparate al meglio, come sempre. È ancora presto per dare giudizi, ma non sottovaluteremo nessuna squadra».

In vetta alla classifica con Oplonti e Castellana, la formazione calabrese si conferma tra le più competitive del girone. Sulle avversarie dirette, la schiacciatrice commenta con equilibrio: «Il campionato è ancora lungo, non temo nessuna squadra. Dobbiamo solo continuare a lavorare a testa bassa e non rallentare. È un torneo diverso dalla A2, con ritmi e caratteristiche differenti, ma ci stiamo adattando bene».

Dopo due mesi in giallorosso, Pomili si dice pienamente integrata nell’ambiente: «Si lavora tanto e con grande serietà. La società ci mette a disposizione un contesto di alto livello, e questo rende più facile l’ambientamento». Determinazione, spirito di gruppo e costanza: sono questi gli ingredienti su cui la Tonno Callipo e Valentina Pomili intendono costruire una stagione da protagoniste.