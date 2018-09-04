<p>I “<strong>The suicide squad” di Vibo Valentia</strong> si sono aggiudicati la seconda edizione del<strong> torneo di beach volley sancalogerese.</strong> La manifestazione organizzata da “Gli amici del volley” si è disputata nella terza decade di agosto e ha visto la partecipazione di ben <strong>16 squadre con atleti (circa 100) provenienti da ogni angolo della provincia.</strong> La squadra vincitrice è riuscita ad avere la meglio, al termine di una finale molto combattuta, sull’ostico quartetto della <strong>“Saro Andodari team” di Francica.</strong> Al <strong>terzo posto</strong> si è classificata la formazione dei “<strong>Prince’s wall 2.0” di San Calogero.</strong> Mentre il premio di <strong>miglior giocatore</strong> del torneo è andato a <strong>Davide Russo di Vibo</strong>, già vecchia conoscenza del movimento pallavolistico vibonese. Le squadre erano composte da <strong>sei giocatori,</strong> di cui quattro in campo con la <strong>presenza di almeno una donna.</strong> Ai primi tre classificati sono stati assegnati, nell’ordine, un premio di cinquecento euro in denaro, un giro in barca lungo la costa degli dei e una cena in un noto ristorante di San Calogero. A “giochi fatti”, non nascondono la propria <strong>soddisfazione</strong> per il successo della manifestazione <strong>gli organizzatori</strong> Gregorio Riso, Vincenzo Raso, Antonino d’Amico, Nazzareno Romano, Pasquale Vardaro, Giosef Ranieli e Salvatore Barletta: “Al termine di dieci giorni estenuanti non possiamo non dirci soddisfatti di come sono andate le cose e di questo dobbiamo principalmente ringraziare gli sponsor che ci hanno supportato economicamente e <strong>don Antonio Farina</strong> che, con la parrocchia “Maria Santissima Immacolata”, ha patrocinato l’evento”. \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28711"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>