L’evento, organizzato da “I ragazzi dell’Oiermo”, ha visto ai nastri di partenza otto squadre divise in due gironi. Numerosa la partecipazione di pubblico

Nasce dal confronto e dall’amore per il proprio territorio d’appartenenza l’ultima iniziativa messa in campo da “I ragazzi dell’Oiermo” di San Costantino Calabro. Si tratta, nello specifico, della prima edizione del torneo di “Calcio saponato”, conclusasi nelle scorse ore con la vittoria della squadra “Quelli della notte”, che nell’attesa finale ha battuto per 4 a 0 gli avversari dell’“Acd San Costantino”. Otto i sodalizi presentatisi ai nastri di partenza, divisi in due gironi. La squadra vincitrice del torneo ha conquistato un apposito trofeo e una cena in un noto ristorante del luogo. Coppe sono state assegnate dagli organizzatori anche alle compagini giunte al secondo e terzo posto della classifica finale, al miglior portiere (Palmiro Scarcia) e al capocannoniere (Antonio Marcello) della rassegna sportiva. (Continua in basso)

Dell’associazione “I ragazzi dell’Oiermo” fanno parte: Marco Migale, Davide Valente, Ayoub Lakrad, Domenico Mancuso, Cristian Mancuso, Paolo Signoretta, Sofia Gasparro, Desirée Mancuso, Daniela Foti, Andrea Mercantante, Domenico Migale, Domenico Foti e Alessio Sconda. Il torneo di Calcio saponato si è avvalso del contributo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Derito. Al riguardo, lo stesso assessore al ramo Palmiro Scarcia sottolinea l’importanza di dare spazio ai giovani, «per mantenere viva una comunità come quella di San Costantino che, del resto, non manca di distinguersi per le numerose iniziative sportive e culturali». “I ragazzi dell’Oiermo”, dal canto loro, esprimono soddisfazione per il successo ottenuto dal torneo e ringraziano, a tal proposito, «tutti gli sponsor che hanno sposato la loro causa e li hanno aiutati a dar vita a questa nuova avventura, destinata a proseguire anche in futuro».