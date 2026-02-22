Il campionato di Seconda Categoria torna in campo dopo la sosta di settimana scorsa e lo fa in occasione della sedicesima giornata. Un turno alquanto indicativo per il prosieguo della stagione anche in virtù degli scontri in programma. Ecco come è andata.

Gli anticipi

Era un turno spartiacque, soprattutto ai vertici della classifica, basti pensare che gli occhi erano tutti puntati sul big match di vertice tra le prime due della classe, Tropea e San Costantino. E, come il più classico film a colpo di scena, ecco che il San Costantino espugna clamorosamente il campo della capolista e gli impone la prima sconfitta stagionale. Un blitz di quelli pesanti perché con questo successo i giallorossi di mister Romano accorciano a due lunghezze dalla vetta, facendo sentire il fiato sul collo alla capolista. A far esplodere di gioia la tifoseria giallorossa è Costantino Chiarello, in gol al quarto d’ora della ripresa.

L'altro anticipo ha visto invece la Ricadese rallentare sul campo dell’Atletico Feroleto per 1-1. Gara ostica per la compagine vibonese che va sotto, dopo venti minuti, a causa del gol di Boca. Nella ripresa gli ospiti si ricompattano e trovano il definitivo pari con Pugliese D. Ricadese sempre quarta, ma la corsa ai play off adesso è leggermente in salita.

Le gare della domenica

Neanche la pausa ha contribuito a far rigenerare il Mac3 che infila la sua seconda sconfitta consecutiva. I locali, infatti, cadono inaspettatamente contro il Girifalco che si impone per 0-2 grazie a un gol per tempo, a firma di Quirino e Todaro. Altro rallentamento per il Comprensorio Vibonese che torna da Tiriolo con un pugno di mosche in mano. I rossoblù, infatti, lasciano il passo ai padroni di casa per 1-0, con gol decisivo di Canino, perdendo anche la quinta posizione (ultimo posto utile per i play off).

Pomeriggio scoppiettante per il Briatico che fa divertire i propri tifosi e, soprattutto, strapazza lo Stalettì con l'esagerato punteggio di 7-3: eppure ospiti in vantaggio dopo due minuti con Lombardo ma i briaticesi la ribaltano con la doppietta di Lautaro e la rete di Rubino. Una doppietta di Loudegna e il terzo gol di Lautaro fissano il punteggio. Chiude il programma Francica-Zungrese, match terminato 1-1: Limardo risponde all'iniziale vantaggio locale di Caruso.

I risultati

Atl. Feroleto-Ricadese 1-1

Tropea-San Costantino 0-1

Briatico-Stalettì 7-3

Francica-Zungrese 1-1

Mac3-Girifalco 0-2

Tiriolo-Compr. Vibonese 1-0

La classifica