A scontrarsi, nel girone E, le uniche due vibonesi. Padroni di casa trascinati da una doppietta di Ansou e dalla rete di Broso, primo posto mantenuto

Altra prova di forza straripante per l'asd Mileto che, nell'anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Seconda Categoria (girone E) schianta i "cugini" del San Calogero, (squadra peraltro espressa concorrente a un piazzamento play off), con un secco 3-0. Derby tra le uniche due vibonesi del raggruppamento, ma è la capolista alla fine a sorridere. I biancorossi consolidano la vetta e approfittano anche del contemporaneo scontro diretto tra Sport Palmi e Palizzi, ovvero la seconda e la terza della classe.

La partita

La squadra di mister Barbieri è quadrata e lo dimostra fin dalle prime battute, anche se i primi minuti sono molto chiusi. I locali la sbloccano però al ventesimo con Ansou, sugli sviluppi di una straripante azione del brasiliano Barreto che galoppa sulla fascia e mette nel cure dell'area, dove trova appunto la zampata di Ansou. Il San Calogero ci prova, ma si affida prevalentemente ai lanci lunghi che le due torri difensive biancorosse, Terry e Abass, controllano senza particolari patemi e prima frazione che si chiude così.



La svolta arriva al quinto della ripresa dal momento che gli ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Aquilano, per fallo da ultimo uomo. In superiorità numerica l'Asd Mileto non perdona e, ancora su azione del brasiliano Barreto (migliore in campo) matura un passaggio filtrante verso il nuovo entrato Broso che infila. Alla mezz'ora il San Calogero capitola definitivamente rimediando la seconda espulsione e, cinque minuti dopo, arriva il tris che sa di colpo di grazia con la doppietta di Ansou.

La formazione iniziale: Angillieri, Pantano, Collia, Muzzopappa, Akinbonboye, Abass, Sangare, Sotira, Senghor, Barreto, Galeano. Subentrati: Vardaro, Broso, Rettura, Naso