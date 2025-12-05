La Vibonese non riesce a bissare la vittoria nel derby contro la Vigor Lamezia e, in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie D (girone I), impatta in casa della Sancataldese. Dopo un primo tempo a reti bianche, i rossoblù la sbloccano al terzo della ripresa grazie a Dick ma, nei minuti finali, arriva la beffa su calcio di rigore trasformato da Castro che sa tanto di doccia fredda. Un pareggio che stacca la squadra di mister Raffaele Esposito dal treno play off.

Parla Esposito

Ecco le parole dello stesso Esposito nella conferenza stampa post partita: «Abbiamo avuto un buon approccio, anche se nel primo tempo potevamo andare in vantaggio. A inizio ripresa invece lo abbiamo trovato meritatamente ma abbiamo gestito male gli ultimi minuti, e di fatti abbiamo subito il pareggio in una situazione che si è già verificata altre volte. Sicuramente è un aspetto da migliorare soprattutto se vogliamo disputare un campionato da vertice. Se vogliamo lottare per livelli alti queste partite devono finire 1-0 e non prendere gol nel finale. Nel complesso non abbiamo rischiato nulla, ma bisogna stare sul pezzo fino alla fine. Non sono soddisfatto, anzi alla fine ci è andata pure bene perché abbiamo rischiato di incassare la rete della sconfitta. Meriti comunque alla Sancataldese che sapevamo essere una squadra casalinga».

Capitolo infortuni: «Ne usciamo anche con le ossa rotte, dal momento che ho dovuto sostituire Musy a inizio secondo tempo, poi anche Castillo per un problema al ginocchio e senza dimenticare il portiere. In settimana vedremo cosa dirà lo staff medico».