Si apre nel migliore dei modo il girone di ritorno per la Vibonese che al “Luigi Razza” non fallisce lo scontro diretto contro la Nocerina. Vittoria e secondo posto in classifica. A risolvere la gara è il solito Allegretti, al 35’ del primo tempo, dopo il rigore parato a Bubas qualche minuto prima.

Nella ripresa i molossi provano a riaprire la partita ma i rossoblù concedono poco o nulla, sfiorando il raddoppio con Obodo che spreca un altro tiro dal dischetto.

Dunque vittoria e secondo posto. Vibonese sempre più determinata a tornare tra i professionisti.

 