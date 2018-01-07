Tutti gli articoli di Sport
Si apre nel migliore dei modo il girone di ritorno per la Vibonese che al “Luigi Razza” non fallisce lo scontro diretto contro la Nocerina. Vittoria e secondo posto in classifica. A risolvere la gara è il solito Allegretti, al 35’ del primo tempo, dopo il rigore parato a Bubas qualche minuto prima.
Nella ripresa i molossi provano a riaprire la partita ma i rossoblù concedono poco o nulla, sfiorando il raddoppio con Obodo che spreca un altro tiro dal dischetto.
Dunque vittoria e secondo posto. Vibonese sempre più determinata a tornare tra i professionisti.