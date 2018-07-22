La manifestazione al debutto ha incontrato il favore dei numerosi partecipanti e dei loro accompagnatori coinvolti in attività collaterali. Ecco i vincitori

Superato con successo il debutto della Serremarathon Mtb Race alla prima edizione, organizzata dall’Asd Vibo Bikers Skatenati. Grande soddisfazione per gli organizzatori, i feedback positivi e i consensi ricevuti dai partecipanti, hanno pienamente ripagato gli sforzi sostenuti. D’altronde si è avuto gioco facile, grazie alla bellezza del percorso che ha pienamente soddisfatto, come promesso, le aspettative dei bikers intervenuti, la cui soddisfazione si leggeva chiaramente nei visi anche dei più provati. Anche le iniziative a latere dell’evento, quali escursione in mtb e trekking per gli accompagnatori sono stati molto apprezzati. Passando ai risultati agonistici della gara, Tony Vigoroso della Asd Marco Montoli, si aggiudica la vittoria nella gara regina del percorso marathon, coprendo i 72 km dello splendido percorso in 3 ore e 49 minuti, distanziando di soli 20 secondi l’atleta della Pianopoli Bike Team Pasquale Ventrice. A completare il podio Pietro Grande. Nel percorso granfondo si impone Giuseppe Richichi della Cycling Rhegium Team, davanti a Valentino Chindamo e Daniel Miceli. Tra le donne ennesimo successo stagionale per Domenica Mazzeo (foto in basso), atleta di casa che ha ottenuto un ottimo tempo. Un particolare ringraziamento, dagli organizzatori, ai Comuni di Serra San Bruno, Fabrizia, Mongiana e al Parco naturale regionale delle Serre che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione.