Numerosi i match tra Vibo e Maierato. Tutti i campioni di categoria sbarcheranno adesso a Roma per difendere i colori amatoriali calabresi alle finali nazionali che si terranno al Foro Italico

Cura di ogni minimo dettaglio, 95 tennisti e tenniste provenienti da tutta la Calabria, ottimo livello qualitativo, accoglienza perfetta e pubblico delle grandi occasioni. Sono stati questi gli elementi che hanno decretato il successo del master regionale Tpra Gazzetta Challenge, circuito Tennis player ranking amateur (Tpra) della Gazzetta dello Sport con main sponsor Enel, svoltosi negli due ultimi weekend su quattro campi di Vibo e Maierato con l’organizzazione affidata al Tennis club Maierato e la collaborazione del Tennis Ball di Vibo Valentia e dello Sporting Vibo. Sette le categorie in gara. Sabato 23 e domenica 24 marzo si sono disputati i tornei delle categorie Limit45 maschile, doppio misto e doppio maschile, vinti da Carlo Talarico (Sporting Vibo) e dalle coppie Francesco Scorza-Elisa Palladino (Tennis Club Catuogno) e Giacinto Inzillo (Tennis Ball Vibo)-Carlo Talarico

, rispettivamente su Bruno Perugino (Tennis Club Filadelfia Sport) e sulle coppie Fabio Santagata (Tennis Ball Vibo)-Angela De Caria (Asd Atena Pizzo) e Rocco Rizzo-Enrico Barbieri. I rimanenti master si sono svolti sabato 30 e domenica 31 marzo. In questo caso, ad aggiudicarsi il Limt65 maschile è stato Fortunato Rizzo (Tennis Club Maierato), uscito vincente dalla finale disputata contro Giuseppe Currà (Sporting Vibo). Il doppio femminile è andato, invece, appannaggio della coppia cosentina P. Lombardi-A. Conte, che nel match conclusivo ha battuto la conterranea Vivacqua-Mavrenkova.

Infine, gli Open femminile e maschile, andati a Elisa Palladino e Fabio Santagata, usciti rispettivamente vincenti dalle finali disputate contro Angela De Caria e Fortunato Calabrò (Circolo Tennis San Roberto). Il match conclusivo del doppio maschile è stato, tra l’altro, immortalato dalle telecamere delle emittenti SuperTennis e LaC Tv. Tutti i campioni di categoria sbarcheranno adesso a Roma per difendere i colori amatoriali calabresi alle finali nazionali in programma nelle prossime settimane al Foro Italico. La perfetta macchina organizzativa messa in campo anche in questa occasione dal TC Maierato presieduto da Enrico Barbieri, in sinergia con gli altri due circoli vibonesi, conferma la vivacità del tennis provinciale e regionale. Un dato avvalorato anche dal gran numero di partecipanti femminili presenti al master, per la prima volta superiore agli uomini. LEGGI ANCHE: Il Tennis club Maierato miglior club del circuito Tpra in Calabria